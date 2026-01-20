la clava degli screenshot di trump

Nel suo discorso dello scorso aprile, Donald Trump aveva dichiarato che “verranno tutti a ‘baciarmi il culo’”, riferendosi alle reazioni internazionali alle sue politiche sui dazi. Questa affermazione, accompagnata da screenshot e prove documentarie, mette in evidenza il suo modo diretto di comunicare e le sue convinzioni di avere sempre ragione. Analizzare queste dichiarazioni aiuta a comprendere meglio la sua strategia comunicativa e il contesto politico in cui si inseriscono.

Verranno tutti a “baciarmi il culo”, aveva detto Donald Trump nell’aprile dello scorso anno, dopo aver annunciato dazi al resto del mondo, e poiché il presidente americano vuole sempre avere ragione ecco che, in una notte di post a raffica sul suo social Truth, sulla strada per Davos dove domani terrà il suo discorso e dove si parla soltanto delle mire trumpiane sulla Groenlandia che spaventano europei e mercati, ha pubblicato gli screenshot dei messaggi di due baciatori, il segretario della Nato Mark Rutte e il presidente della Francia Emmanuel Macron. Gli screenshot sono un’arma di distruzione di massa per tutti noi comuni trafficanti di messaggi, figurarsi cosa possono diventare nelle mani di Trump, che disprezza ogni forma di intermediazione, di mediazione, di diplomazia, e naturalmente di riservatezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

