La candidatura di Forlì con Cesena a Capitale italiana della cultura è ufficialmente tra le 10 finaliste

Forlì, insieme a Cesena, è tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La candidatura, ufficializzata recentemente, mette in luce l’importanza del patrimonio storico, artistico e culturale dei territori, offrendo un’opportunità di valorizzazione e promozione a livello nazionale. La selezione rappresenta un riconoscimento significativo per il patrimonio e le iniziative culturali delle due città.

La candidatura di Forlì, promossa insieme al Comune di Cesena, entra ufficialmente nella rosa delle dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La corsa al riconoscimento entra così nel vivo, dopo la selezione operata da una giuria di sette esperti che ha valutato i.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Capitale della cultura 2028, Forlì è tra le 10 finaliste. “Un risultato straordinario”Forlì è tra le dieci città finaliste per diventare la Capitale italiana della cultura 2028, una selezione annunciata dalla giuria e prevista per il 27 marzo.

Leggi anche: Capitale italiana della cultura 2028, Catania è tra le 10 città finaliste

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Forlì e Cesena candidate assieme a Città della Cultura 2028: dopo Pesaro, sarebbe un altro schiaffone se vincessero. Il 20 gennaio si saprà se saranno tra le 10 finaliste.; Capitale della cultura. In arrivo la top ten delle città finaliste: Crediamo nella vittoria; Fotografia, Materia e Memoria: gli scatti di Catalina Isabel Nucera in mostra; Hub urbani, grande partecipazione all’incontro informativo a Longiano.

Forlì e Cesena nelle 10 finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028 - FORLI’. «La candidatura di Forlì, promossa insieme al Comune di Cesena, entra ufficialmente nella rosa delle dieci finaliste per il titolo di ... corriereromagna.it

A Forlì un piano per la rigenerazione immobiliare pubblica - Una visione di città sostenibile e inclusiva. In linea con la candidatura di capitale italiana della cultura 2028. Forlì guarda al futuro. L’Agenzia del Demanio, il Comune, il ministero dell’Interno, ... rainews.it

Forlì-Cesena per la Cultura 2028 Segui il percorso di candidatura di Comune di Forlì a Capitale Italiana della Cultura 2028, promossa insieme al Comune di Cesena. #FCC2028 #ForliCesenaPerLaCultura #CapitaleItalianaDellaCultura #Forlì #Cesena - facebook.com facebook