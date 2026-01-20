La bufera Prato travolge la panchina Ora c’è Allegretti contratto pronto

Dopo le recenti indiscrezioni, è ormai ufficiale il cambio sulla panchina del Prato. Allegretti è il nuovo allenatore, con il contratto già definito. La decisione segna un passo importante per il club, che si appresta a ripartire sotto una guida diversa. La squadra si prepara a affrontare le prossime sfide con rinnovato entusiasmo e obiettivi chiari.

Ci siamo, sciolte (o quasi) le riserve circa il successore di Simone Venturi sulla panchina del Prato. Nella giornata successiva all’esonero dell’ex Aglianese, che ha pagato un rendimento evidentemente non all’altezza delle ambizioni della proprietà, la dirigenza biancazzurra ha lavorato intensamente, con contatti fitti coi possibili candidati a sedersi sulla panchina rimasta vacante. Oggi è attesa l’ufficialità del nuovo mister: se non ci saranno ribaltoni dell’ultim’ora la panchina sarà affidata a Riccardo Allegretti, ex Chievo, compagno di Saudati, attuale dg e Berti, attuale ds, ai tempi dell’Empoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

