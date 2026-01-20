Kiev sotto attacco con droni e missili

Nella notte, Kiev e le aree circostanti sono state interessate da attacchi con droni e missili russi, con diverse esplosioni segnalate. L’evento rappresenta una nuova fase di tensione nella regione, evidenziando le continue sfide di sicurezza che la capitale affronta. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza, mentre le autorità monitorano gli sviluppi e adottano misure di tutela per la popolazione.

2.26 Droni e missili russi hanno colpito Kiev e la regione circostante,dove si sono udite diverse esplosioni nella notte. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc citando l'Aeronautica militare. Secondo il sindaco,Vitali Klitschko, almeno una persona è rimasta ferita. Tymur Tkachenko, capo dell'amministra zione militare di Kiev,ha chiesto ai cittadini della capitale di rimanere nei rifugi. Lo stesso Tkachenko ha poi riferito che nel quartiere di Dniprovskyi sono stati danneggiati edifici non residenziali.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Diretta | Kiev: "Violento attacco russo con missili e droni"Una notte di conflitto intenso tra Russia e Ucraina, con un attacco combinato di missili e droni su larga scala.

