Kessie Juve Comolli continua il pressing per l’ex Milan | la strategia per portare il giocatore in bianconero

La Juventus mantiene l'interesse per Franck Kessie, con il dirigente Comolli che prosegue il pressing per portarlo a Torino. L’obiettivo è concludere l’operazione a zero, al momento della scadenza del contratto con l’attuale squadra. La strategia si concentra su un trasferimento che possa soddisfare le esigenze tecniche e finanziarie del club, mantenendo alta l’attenzione sulla possibilità di un accordo nelle prossime settimane.

Kessie Juve, Comolli insiste per il centrocampista ivoriano. L’idea è quello di portarlo a zero in estate. Le ultime sulla trattativa. La Continassa torna a infiammarsi per un nome che conosce bene il calcio italiano, ma che da tempo calca i campi dell’Arabia Saudita. La Juventus vuole riportare in Italia Franck Kessié e i segnali che arrivano dalle ultime ore suggeriscono che non si tratti solo di una suggestione passeggera, ma di un piano concreto orchestrato da Comolli per rinforzare la mediana bianconera. Il centrocampista ivoriano, per anni pilastro del Milan, sta vivendo la sua terza stagione con la maglia dell’Al Ahli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

