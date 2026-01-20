kate middleton in scozia tra blazer tartan e kilt

Kate Middleton e William sono in Scozia per un breve tour, nel corso del quale partecipano a incontri con realtà locali. La visita si concentra sulla scoperta delle tradizioni e delle iniziative della regione, evidenziando l’impegno della coppia nel sostenere le comunità scozzesi. Durante il soggiorno, Kate indossa capi ispirati alla cultura locale, come blazer, tartan e kilt, sottolineando il rispetto per le tradizioni del luogo.

Kate Middleton e William sono impegnati nel loro primo tour dell’anno. La Principessa e il Principe del Galles sono in Scozia per una breve visita ad alcune realtà locali. In occasioni di questo tipo anche i look convogliano messaggi particolari e non è un caso che spesso vengono scelti brand o stili radicati nel territorio, proprio per rendere omaggio al paese ospitante. Kate Middleton, la passione per il tartan. Il Palazzo ha annunciato l a scorsa settimana il primo viaggio del 2026 di William e Kate Middleton. La prima destinazione dell’anno è la Scozia dove sono conosciuti come Duca e Duchessa di Rothesay e Lord e Lady delle Isole. 🔗 Leggi su Dilei.it

