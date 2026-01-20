Kabulbomba in un ristorante | 7 vittime

Nella capitale afghana Kabul, un'esplosione in un ristorante cinese all’interno di un hotel ha causato la morte di sette persone. L'incidente si è verificato in un contesto di tensione e instabilità nella regione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'esplosione e sulle eventuali responsabilità. Questo episodio evidenzia ancora una volta le difficoltà di sicurezza che affliggono Kabul e le zone circostanti.

0.53 Sette persone sono morte a causa di una esplosione in un ristorante cinese situato in un hotel nella capitale afghana Kabul. L'ISIS (Stato Islamico) ha rivendicato la responsabilità dell'attacco, che ha ucciso un cittadino cinese e sei afghani, e ne ha feriti diversi altri, tra cui un bambino. L'hotel si trova in una zona commerciale e sicura di Kabul, che ospita anche edifici per uffici, centri commerciali e ambasciate, ed è quindi considerato uno dei più sicuri della città.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Kabul, esplosione nel cuore della città: vittime e feriti tra i civiliUn’esplosione si è verificata nel centro di Kabul, causando vittime e feriti tra i civili.

