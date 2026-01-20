k sport e urbino lanciate per la grande sfida

K Sport e Urbino si preparano alla grande sfida del campionato. La squadra di Pesaro, grazie alle recenti vittorie nelle partite di alta classifica, ha consolidato la seconda posizione, avvicinandosi alla capolista Fermana. Con un minor distacco rispetto alle concorrenti, K Sport punta a mantenere il ritmo e migliorare il proprio posizionamento, sfruttando al massimo le opportunità offerte dai prossimi incontri.

PESARO A trarre vantaggio dai big match dell’alta classifica è la K Sport che oltre ad agguantare al secondo posto il Trodica riduce da 6 a 4 lo svantaggio dalla capolista Fermana. Successo importante per l’ Urbino e punto meritato per la Fermignanese. Continua fuori casa il trend negativo dell’ Urbania. La compagine del patron Sansuini dopo aver vinto alla 5ªgiornata (5 ottobre) sul campo della Civitanovese ha incamerato in trasferta sette sconfitte consecutive. Successo all’inglese quello della K Sport contro l’ Osimana. "Abbiamo ottenuto una vittoria importante contro una squadra forte – commenta il giorno dopo il dg Matteo Mariani – con un reparto offensivo di assoluto valore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

