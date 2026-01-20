La Juventus si concentra su una nuova direzione per il mercato di gennaio, dopo aver incontrato ostacoli nella trattativa con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta. La società oggi valuta alternative per rinforzare l’attacco, con attenzione rivolta a Solly En-Nesyri, che potrebbe rappresentare una soluzione più concreta. La strategia di mercato si evolve nella ricerca di un profilo in linea con le esigenze della squadra.

La Juventus cambia strategia sul mercato di gennaio. La pista che portava a Jean-Philippe Mateta si è complicata dopo il primo no del Crystal Palace e le difficoltà emerse nella trattativa. A Torino, però, il casting per l’attacco non si è mai fermato. Nelle ultime ore prende quota con forza il nome di Youssef En-Nesyri, centravanti del Fenerbahçe. Il profilo piace molto anche al Napoli, ma la Juventus può offrire un ruolo più centrale nel progetto tecnico, elemento che sta spostando gli equilibri. La regia dell’operazione è nelle mani di Florent Comolli, che sta spingendo per accelerare su questa soluzione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus, svolta in attacco: En-Nesyri supera Mateta

La Juventus valuta diverse opzioni per il reparto offensivo.

Gianluca Di Marzio ha commentato sulla possibile trattativa della Juventus, evidenziando Youssef En-Nesyri come alternativa a Mateta.

