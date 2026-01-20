Juventus | Spalletti sceglie un approccio calibrato

La Juventus si avvicina alla partita di Champions League contro il Benfica, in programma mercoledì 21 gennaio 2026 allo Stadium. Luciano Spalletti ha adottato un approccio equilibrato per preparare la squadra, concentrandosi sulla tenuta mentale e sulla strategia di gioco. Dopo la recente sconfitta di Cagliari, l’obiettivo è mantenere alta l’attenzione e l’intensità in vista di una sfida importante per il cammino europeo del club.

La Juventus si prepara al ritorno in Champions League con la sfida casalinga contro il Benfica, in programma mercoledì 21 gennaio 2026 allo Stadium, e Luciano Spalletti sta lavorando per mantenere alta la concentrazione del gruppo dopo la sconfitta di Cagliari. Il tecnico toscano ha scelto un approccio calibrato negli

Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali: Pisacane con Kilicsoy, Spalletti sceglie DavidEcco le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus, valida per la 21ª giornata di campionato, in programma alle 20.

