Dopo la sconfitta contro il Cagliari del 17 gennaio 2026, la Juventus di Luciano Spalletti è al centro dell’attenzione degli appassionati e degli esperti di calcio italiano. La situazione della squadra viene analizzata con attenzione, cercando di comprendere le cause delle recenti difficoltà e le possibili strategie per migliorare il rendimento nelle prossime gare.

La Juventus di Luciano Spalletti, dopo la sconfitta contro il Cagliari del 17 gennaio 2026, si trova sotto la lente di ingrandimento di chi osserva il calcio italiano con occhio critico e distaccato. Massimo Mauro, nella sua rubrica “Visti dall’Ala” su La Repubblica del 20 gennaio, offre un’analisi lucida e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, sotto la lente di ingrandimento

Torrino Nord sotto la lente d’ingrandimento: raffica di denunce e maxi-multeIl quartiere Torrino Nord di Roma è stato oggetto di un’intensa attività di controllo da parte dei Carabinieri, che hanno effettuato numerose denunce e elevato multe nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare la criminalità e a verificare il rispetto delle normative negli esercizi commerciali.

Mura sotto la lente di ingrandimento. Parte la gara per il San ColombanoLe Mura di San Colombano sono al centro di un’attenta analisi da parte del comitato scientifico, che ha valutato lo stato attuale e i progetti futuri di tutela e valorizzazione del monumento.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Juventus-Cremonese, due rigori: uno revocato agli ospiti dopo On Field Review; Dall'odore di flop ai gol: così Spalletti ha rianimato David; PARTITA Moviola Juve-Cremonese: sui rigori una gestione confusa, tra arbitro e VAR; Juve Next Gen-Ascoli, Agostinone: Serve più determinazione in zona gol. L’arbitraggio? Parlano le immagini.

Juventus-Cremonese, due rigori: uno revocato agli ospiti dopo On Field Review - Nel corso del match contro la Juventus, alla Cremonese è stato revocato un calcio di rigore dopo On Field Review. Una decisione che ha portato anche all'espulsione di Nicola per proteste. Assegnato un ... sport.sky.it

Juventus, tre punti per sognare: 2 in pole a Cagliari, per i bookie David ancora a segno - La Juventus arriva a Cagliari con l’obiettivo di allungare la propria striscia positiva lontano dallo Stadium e restare agganciata alla corsa per il vertice. Sabato sera i bianconeri saranno ... tuttojuve.com

JUVENTUS al bivio: Cambiaso, Kelly, Yildiz, Zhegrova e Ottolini sotto la lente d'ingrandimento

La Juventus Women sprofonda a -8 dalla Roma. Al di là di qualche difetto strutturale ormai appurato, la sensazione è che gli sforzi faticosamente profusi in campionato raramente portino all'obiettivo. Troppe giocatrici sotto livello e squadra monca x.com

Juventus-Napoli, ci sarà il tutto esaurito a Torino I tifosi azzurri rispondono con un sold-out nel settore ospiti. L’atmosfera sarà caldissima Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolit facebook