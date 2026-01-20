Juventus si continua a seguire Kessié come obbiettivo per Giugno
La Juventus continua a monitorare la situazione di Franck Kessié, obiettivo per il mercato di giugno. Il centrocampista, attualmente all’Al Ahli e in scadenza di contratto, rappresenta una possibile opportunità per rinforzare il reparto centrale. La società segue con attenzione gli sviluppi e valuta le migliori soluzioni per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.
Kessié obbiettivo per Giugno La Juventus sta lavorando per riportare in Italia Franck Kessie. Il centrocampista ex Milan, da 3 stagioni all’Al Ahli e in scadenza di contratto, può essere una concreta opportunità per giugno essendo in scadenza di contratto. Nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti tra le due parti, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Kessie Juventus: la società continua a seguire l’ex milanista, ma si chiude solamente a queste condizioniLa Juventus continua a monitorare la situazione di Franck Kessié, ex centrocampista del Milan, valutando eventuali opportunità di mercato.
Juventus, Kessié obbiettivo già per GennaioLa Juventus valuta il possibile acquisto di Franck Kessié già a gennaio.
