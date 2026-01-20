Juventus Fulkrug e Malen trascinano Milan e Roma E la Juve?
Nell’ultimo turno di Serie A, Juventus, Milan e Roma hanno affrontato sfide diverse. La Juve è uscita dalla zona Champions, mentre Milan e Roma hanno ottenuto risultati positivi grazie ai nuovi acquisti Fulkrug e Malen. Questo momento evidenzia le dinamiche della stagione e le prospettive future delle squadre coinvolte.
Nell'ultimo turno di Serie A la Juve è uscita dalla zona Champions League. Mentra la Juventus cadeva a Cagliari, Milan e Roma trionfavano grazie ai nuovi acquisti invernali Niclas Fulkrug e Dorian Malen. I bianconeri ora sono fuori dalla zona Champions e il distacco con l'Inter racconta 10 punti
Malen, non solo Roma: la Juve osservaDonyell Malen, attaccante olandese, è al centro di un interesse che coinvolge diverse squadre italiane.
Torino-Roma 0-2: Malen e Dybala fanno scintille e spingono la Juve a -3La Roma ottiene una vittoria significativa contro il Torino con un risultato di 2-0, grazie alle reti di Malen e Dybala.
Malen Roma, l'attaccante che è stato accostato anche alla Juventus inizia la sua avventura in giallorosso. Il calciatore è già atterrato in Italia
Il mercato di gennaio balla sulle punte. Malen e Fullkrug segnano i primi goal da 3 punti per Roma e Milan, avversarie domenica prossima all'Olimpico subito dopo Juventus-Napoli. In attesa di sfidarsi sul campo, le squadre allenate dagli ex incrociati Spal
Malen e Fullkrug subito decisivi, la Juventus cerca Mateta: l'importanza dei veri 9
