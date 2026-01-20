Juventus Ferrara Ecco cosa manca per poter vincere

Dagli studi di DAZN, Ciro Ferrara, ex giocatore e allenatore della Juventus, analizza le ragioni della recente prestazione della squadra nel post partita di Cagliari. Secondo Ferrara, ci sono aspetti specifici su cui la Juventus deve lavorare per migliorare le proprie possibilità di vittoria. Questa analisi offre uno sguardo obiettivo sulle aree di intervento e sui passi necessari per rafforzare la squadra in vista delle prossime sfide.

Dagli studi di DAZN, l'ex giocatore e allenatore della Juventus Ciro Ferrara ha analizzato cosa manca alla Juventus nel post partita di Cagliari. Ferrara ha individuato nell'assenza di un attaccante di peso in grado di scardinare difese piazzate. La Juventus può giocare bene o può giocare male. Ferrara: "Questo è il calcio, alla fine ha vinto il Cagliari. Alla Juve manca qualcosa davanti" - Ciro Ferrara ha commentato, negli studi di DAZN, il ko della Juventus all'Unipol Domus contro il Cagliari.

Ciro Ferrara ha parlato a margine dell’evento “My name is Luca – Ballata con #Vialli”, in ricordo dell’indimenticato attaccante della #Juventus scomparso tre anni fa @baridonmarco #Juventusnews24 - facebook.com facebook

