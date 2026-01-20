Juventus | determinazione per la sfida con il Benfica
La Juventus si avvicina con attenzione alla partita di Champions League contro il Benfica, in programma mercoledì 21 gennaio 2026 alle 21:00 all’Allianz Stadium. La preparazione della squadra si concentra sull’ottimizzazione delle strategie e sulla concentrazione, come evidenziato dalla galleria ufficiale del club pubblicata il 20 gennaio. Un incontro importante che richiede determinazione e attenzione ai dettagli per affrontare al meglio questa sfida europea.
La Juventus si prepara con intensità alla sfida di Champions League contro il Benfica, in programma mercoledì 21 gennaio 2026 alle 21:00 all’Allianz Stadium, come documentato dalla galleria ufficiale del club pubblicata il 20 gennaio. La sessione di allenamento della vigilia, aperta ai media, ha mostrato i bianconeri al lavoro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus, con il Benfica è decisiva in Champions: due novità per Spalletti | VIDEO CMLa Juventus si prepara ad affrontare il Benfica all’Allianz Stadium, in una partita fondamentale della fase a gironi di Champions League.
La Juventus domina a Cagliari ma cade con un solo tiro subito: Spalletti chiede più incisività - Analisi della sconfitta della Juventus contro il Cagliari. Spalletti riflette su una prestazione positiva e si arrabbia. newsmondo.it
Juventus, Locatelli: Serve più grinta, il mister ci vuole determinati per la prossima partita - Visualizzazioni: 0 Manuel Locatelli invita la Juventus a rialzare la testa e ritrovare la giusta cattiveria nel match contro il Benfica. Locatelli sprona i compagni Manuel Locatelli, centrocampista de ... calciostyle.it
