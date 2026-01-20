Domani alle 21:00 la Juventus torna in campo in Champions League, affrontando il Benfica nell’ultima giornata della fase a gironi. Potrebbe esserci un turno di riposo per Yildiz, ma è importante non sottovalutare i portoghesi, che rappresentano un avversario da rispettare. La partita sarà un’occasione per valutare le condizioni della squadra in vista delle fasi successive della competizione.

Ricomincerà domani alle 21:00 il cammino europeo della Juventus in Champions League. Ad aprire la coppia di partite che chiuderanno la League Phase della competizione ci sarà il Benfica di José Mourinho. Spalletti non dovrebbe discostarsi da quello che al momento sempre ormai essere l’undici titolare prestabilito, con una sola eccezione: Kenan Yildiz potrebbe non essere della partita, almeno non dal primo minuto. Il Benfica e quella clamorosa statistica contro la Juventus. Non sarà una gara banale quella che andrà in scena all’Allianz Stadium mercoledì 21 gennaio, essenzialmente per due motivi: la presenza di Mourinho sulla panchina avversaria, ed il fatto che quella squadra sia proprio il Benfica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, contro il Benfica possibile riposo per Yildiz, ma guai a sottovalutare i portoghesi

Leggi anche: Kostic Benfica, piovono conferme sull’interesse dei portoghesi in vista di gennaio: gli scenari e il possibile futuro dell’esterno

Leggi anche: NM Live – Benfica-Napoli? Guai a sottovalutare Mourinho in Champions! Elmas sa fare tutto

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Probabili formazioni Juventus-Benfica: chi gioca titolare e le ultime su Bremer, Conceicao, McKennie, David, Rios e Barrenechea; UCL | Dove vedere Juventus-Benfica; Juve-Benfica, la probabile formazione: inizia il tour de force, Yildiz rischia; Juventus-Benfica: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.

Juventus, con il Benfica è decisiva in Champions: due novità per Spalletti | VIDEO CM - Torna la Champions League, con la Juve che affronterà il Benfica di Mourinho: la probabile formazione dei bianconeri di Spalletti ... calciomercato.it

Juventus, con due punti ci sono i playoff. Meglio vincere subito con il Benfica - La vittoria contro il Pafos ha ridato tranquillità alla Juventus che, dopo la rete di Jonathan David al Bodo Glimt all'ultimo minuto, sembrava. tuttomercatoweb.com

HIGHLIGHTS UWCL | Juventus Women 2-1 Benfica | Salvai Brace Seals Dream European Debut

Rifinitura #Juventus alla vigilia della gara di #ChampionsLeague con il #Benfica: il resoconto e tutti i video il trovate su Radio Bianconera e BianconeraNews facebook

#Champions, nel settimo turno della prima fase scendono in campo Inter-Arsenal e Juventus-Benfica: le due partite saranno "vietate" nell'edizione 2026/27 del torneo. Ecco perché x.com