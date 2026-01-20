In vista della sfida europea tra Juventus e Benfica, Luciano Spalletti sottolinea l’importanza di una prestazione matura da parte dei bianconeri. La partita si preannuncia difficile, richiedendo attenzione e solidità da parte della squadra. La vigilia evidenzia la tensione e l’impegno necessari per affrontare un avversario di livello, in un contesto di grande rilevanza per le ambizioni europee di entrambe le società.

Vigilia europea ad alta tensione. Alla vigilia di Juventus–Benfica, Luciano Spalletti alza il livello dell’attenzione: “ Partita durissima. Servirà una Juve compatta e matura ”. Il traguardo è vicino, ma senza scorciatoie. Vincere significherebbe blindare l’accesso ai playoff, però il tecnico frena: “Per vincere bisogna chiedere la disponibilità agli avversari. Di solito non la concedono. Anche loro si giocano tantissimo”. Il Benfica, avverte Spalletti, è squadra capace di cambiare ritmo e ribaltare l’azione con qualità e velocità. Sotto la lente il calcio portoghese: ordine e continuità sono la chiave. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Benfica, Spalletti: “Servirà una Juve matura”

Conte "Col Benfica servirà una gara intensa e tosta"Conte sottolinea la necessità di una prestazione intensa e determinata contro il Benfica, evidenziando l'importanza di lottare su ogni pallone.

Spalletti a Sky prima di Juve Benfica: «Giocare contro le squadre di Mourinho non è facile. Bisognerà fare una cosa»Luciano Spalletti, intervistato da Sky prima della partita Juventus-Benfica, ha commentato le sfide contro le squadre di Mourinho, sottolineando le difficoltà che si possono incontrare.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Spalletti vuole una Juventus da rincorsa: ecco perché serve Mateta; Il nuovo centravanti non è l'unico obiettivo della Juventus: cosa serve alla squadra di Spalletti sul mercato; Juventus, tutto esaurito allo Stadium con Benfica e Napoli; Probabili formazioni Juventus-Benfica: chi gioca titolare e le ultime su Bremer, Conceicao, McKennie, David, Rios e Barrenechea.

Juventus-Benfica, Spalletti avverte: Partita durissima, servirà una Juve compatta e matura, sui rinforzi una confessione - Juventus-Benfica, Spalletti avverte: Partita durissima, servirà una Juve compatta e matura Luciano Spalletti ha parlato del momento della Juventus, le ... tuttojuve.com

Spalletti, conferenza Champions Juve-Benfica: tutte le dichiarazioni in diretta - Rialzarsi: questa la parola chiave nel mondo Juve. Dopo la sconfitta a sorpresa contro il Cagliari, i bianconeri sono pronti a riscattarsi in Champions League contro il Benfica. La Vecchia Signora ha ... tuttosport.com

#Spalletti: «Non ho fatto niente per meritarmi il rinnovo alla #Juventus, nel calcio le idee cambiano in fretta». Alla vigilia di Juventus-Benfica di #Champions: «Nelle partite in cui c'è #Mourinho si alza il volume del calcio e per me essere sull'altra panchina è mo - facebook.com facebook

#Champions, nel settimo turno della prima fase scendono in campo Inter-Arsenal e Juventus-Benfica: le due partite saranno "vietate" nell'edizione 2026/27 del torneo. Ecco perché x.com