Juventus-Benfica dove vederla in streaming | Amazon o Sky?

Per seguire la partita Juventus-Benfica in streaming, le opzioni principali sono Amazon Prime Video e Sky. La sfida, valida per la penultima giornata della fase a gruppi della UEFA Champions League, rappresenta un momento chiave per il cammino europeo della Juventus. Verifica le modalità di visione su entrambe le piattaforme per seguire l'incontro in modo legale e di qualità.

La Juventus si gioca una fetta importante del proprio cammino europeo contro il Benfica, nella penultima giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Il match è in programma questa sera alle 21.00 all’Allianz Stadium e può indirizzare in modo concreto la corsa dei bianconeri verso gli spareggi di febbraio. Classifica e scenario: Juve avanti, Benfica all’ultima chiamata. La squadra di Luciano Spalletti arriva all’appuntamento con 9 punti, attualmente sufficienti per restare agganciati alla zona che vale il passaggio del turno. Il Benfica, fermo a quota 3, è invece chiamato a un risultato di spessore per non compromettere definitivamente la propria campagna europea.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus-Benfica apre il 2026 di Champions su Prime Video x.com

#UCL | LA DESIGNAZIONE ARBITRALE DI JUVENTUS-BENFICA Arbitro: Serdar Gözübüyük (NED); Assistenti: Patrick Inia (NED) - Rogier Honig (NED); Quarto ufficiale: Jeroen Manschot (NED); VAR: Bram Van Driessche (BEL); AVAR: Dennis Higler (NED). - facebook.com facebook