Juventus | accordo personale con Mateta
La Juventus ha definito un accordo personale con Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace. Il giocatore ha accettato un contratto quadriennale con un ingaggio di circa 4 milioni di euro netti all’anno. La trattativa prosegue per i dettagli relativi al trasferimento, che potrebbe essere presto ufficializzato.
La Juventus ha raggiunto un accordo personale con Jean-Philippe Mateta, il centravanti francese del Crystal Palace, che ha dato il via libera al trasferimento accettando un contratto quadriennale da circa 4 milioni di euro netti a stagione. Questo passo cruciale, dimostra la volontà del giocatore di vestire la maglia bianconera L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus, blitz nella notte per Mateta: accordo con l’entourageNella notte, la Juventus ha effettuato un intervento a Londra con l'obiettivo di definire un accordo con l'entourage di Mateta.
Mateta alla Juventus: c’è l’accordo, svelata la formula dell’affare | CMLa Juventus ha raggiunto un accordo per l'acquisto di Jean-Philippe Mateta, centravanti francese.
Tra la #Juventus e #Mateta accordo TOTALE, a livello di agenti, contratti, commissioni, stipendio. Il vero ostacolo si chiama #CrystalPalace, la #Juve è arrivata a 28/29 MLN€ per il cartellino, ma al momento il club inglese non da l’ok. Il discorso #Juve è legat - facebook.com facebook
