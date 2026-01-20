Juventus 20 gennaio | live mercato dalla Continassa

Il 20 gennaio 2026, la Juventus si mantiene attiva sul mercato alla Continassa. La giornata è caratterizzata da incontri e valutazioni in corso, con decisioni che potrebbero essere prese nelle prossime ore. La società monitora attentamente le opportunità per rafforzare la rosa, mantenendo un approccio mirato e razionale nell’ambito delle operazioni di calciomercato.

20 gennaio 2026, mercato in movimento alla Continassa. La Juventus entra nel vivo della giornata di calciomercato: contatti aperti, valutazioni in corso e decisioni che possono maturare nelle prossime ore. Con la sessione invernale operativa, la dirigenza bianconera lavora su entrate e uscite tenendo il punto sugli equilibri economici. Il focus resta ampio: rinforzi funzionali per Spalletti, gestione dei prestiti, possibili cessioni e dossier rinnovi. Attenzione particolare al centrocampo, alle fasce e alle soluzioni offensive, dove possono aprirsi spiragli già oggi. La redazione seguirà minuto per minuto indiscrezioni, sviluppi e operazioni: è una giornata da monitorare. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Calciomercato Juventus, la priorità per Spalletti nel mercato di gennaio è questa: cosa filtra dalla ContinassaNel calciomercato di gennaio, l’attenzione della Juventus è rivolta a specifici obiettivi di mercato, con mister Spalletti che sta valutando le priorità della rosa.

Mercato Juventus, la dirigenza lavora anche per mettere a segno quel colpo: le ultimissime notizie dalla ContinassaLa dirigenza della Juventus prosegue con attenzione le strategie di mercato, valutando possibili rinforzi per la rosa.

