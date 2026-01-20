Ricordi Barrenechea? Ora è un pilastro del Benfica, dopo aver maturato le sue esperienze con la Next Gen della Juventus. Cresciuto nella squadra giovanile bianconera, l’argentino si è affermato come punto di riferimento del centrocampo di Mourinho. Dopo il trasferimento all’Aston Villa un anno e mezzo fa, è tornato in Portogallo, lasciando Torino con un pizzico di rimpianto tra i tifosi juventini.

Guarda chi si rivede. Quasi 700 giorni dopo (696 per la precisione) Enzo Barrenechea tornerà mercoledì da avversario a Torino, contro quella Juventus in cui è cresciuto con la Next Gen e della cui prima squadra ha vestito la maglia appena per una manciata di volte e di minuti (5 presenze per 166'). Ma in questi due anni le cose sono parecchio cambiate: allora era alla prima, vera stagione in Serie A (in prestito al Frosinone), voglioso di dimostrare di potersi meritare un posto nella rosa bianconera; adesso è il perno del centrocampo del Benfica di Mourinho. E pure un rimpianto per i bianconeri, che nell'estate del 2024 non hanno esitato a inserirlo nell'operazione Douglas Luiz con l'Aston Villa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, ti ricordi Barrenechea? Ora è il faro del Benfica. E a Torino lo rimpiangono...

