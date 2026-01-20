La trattativa tra Juventus e Mateta si avvicina a una valutazione tra 30 e 33 milioni di euro, con un'opzione di prestito di circa 2 milioni e riscatto a circa 28 milioni. In alternativa, i bianconeri stanno valutando il piano B, ovvero l’acquisto in prestito di En-Nesyri. La situazione è in fase di definizione, con negoziazioni che proseguono per trovare la soluzione più adeguata alle esigenze della squadra.

Allora, la trattativa è già calda e si è arrivati a parlare di cifre. Quanto? Un prestito da circa 2 milioni e un riscatto intorno ai 28 milioni. Ma non è finita qui, sem?bra che ci sarà anche l’obbligo alla qualificazione europea. Quello che ancora non torna, però, sono le commissioni agli agenti. In alternativa, la Juve sta pensando a Youssef En-Nes?yri con un prestito leggero intorno ai 5 milioni. Ormai è chiaro che la Juventus vuole aggiungere un centravanti e non ha intenzione di aspettare fino all’estate. Però, Jean-Philippe Mateta non è facile da raggiungere, di sicuro non basta una telefonata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve-Mateta tra 30 e 33 milioni e il piano B En-Nesyri in prestito

Juve, per Mateta servono 40 milioni. Spunta En-NesyriLa Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo, con l’obiettivo di trovare un’alternativa a Jonathan David e di sostituire Dusan Vlahovic, in partenza a fine stagione.

En-Nesyri Juve, quotazioni in ascesa: il piano B a Mateta può diventare una pista sempre più concreta per l’attacco di Spalletti. UltimeEn-Nesyri si avvicina alla Juventus come possibile alternativa a Mateta, in vista della prossima campagna di mercato.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Mateta, ora la Juve ha fretta: Comolli vuole evitare la telenovela - Philippe Mateta, dopo le lunghe contrattazioni dell'estate per Randall Kolo Muani concl ... corrieredellosport.it