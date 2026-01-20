Juve frenata su Mateta | il Palace dice no

La Juventus ha incontrato un ostacolo nel mercato in entrata, con il rifiuto del Crystal Palace alla prima offerta per Jean-Philippe Mateta. La trattativa per l’attaccante francese si è temporaneamente fermata, segnando una battuta d’arresto nella ricerca di rinforzi. La società continuerà a monitorare la situazione e valutare eventuali nuove opportunità sul mercato.

La Juventus registra una battuta d’arresto anche sul mercato: la pista che porta a Jean-Philippe Mateta si è raffreddata, con il Crystal Palace che ha respinto la prima proposta arrivata da Torino. La notizia arriva mentre il momento bianconero resta complicato anche sul campo, e costringe la dirigenza a ricalibrare tempi e strategie per rinforzare l’attacco. Perché la trattativa si è fermata. L’offerta messa sul tavolo dalla Juventus prevedeva un prestito oneroso con condizioni di riscatto legate ai risultati sportivi. Una formula che non ha convinto il club londinese, deciso a non aprire a compromessi su cifre e struttura dell’operazione.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juve, Mateta resta il primo obiettivo: il Palace chiede 35 milioniLa Juventus mantiene alta l’attenzione su Jean-Philippe Mateta, considerato il principale rinforzo per l’attacco.

Mateta Juve, strategia chiara della società con il Crystal Palace: la formula e le cifre preferite dai bianconeriLa Juventus ha definito una strategia precisa in relazione a Mateta e al Crystal Palace, focalizzata su una formula di trasferimento e cifre specifiche.

