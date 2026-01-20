La Juventus si prepara ad affrontare il Benfica con un reparto stabile, confermando l’assenza di grandi novità nella formazione. Luciano Spalletti, in attesa di eventuali aggiustamenti, opta per una gestione attenta delle risorse, mantenendo invariato il suo schema tattico. Con Conceição in panchina, la sfida si presenta equilibrata, focalizzata sulla continuità e sulla strategia, senza eccessivi sconvolgimenti nelle scelte di formazione.

Poche sorprese attese. La Juventus va verso la continuità contro il Benfica: Luciano Spalletti non stravolge l'undici e gestisce le energie. La scelta chiave riguarda Francisco Conceição: rientrato da un fastidio muscolare, parte dalla panchina e verrà dosato, con ingresso probabile a gara in corso. Sulla trequarti confermati Weston McKennie, Fabio Miretti e Kenan Y?ld?z. Le novità rispetto a Cagliari sono due: Michele Di Gregorio e Khéphren Thuram tornano dal primo minuto. Davanti, fiducia ancora a Jonathan David.

© Stilejuventus.com - Juve-Benfica, Spalletti non cambia: Conceição parte dalla panchina

Leggi anche: Conceiçao dalla panchina? Tuttosport: è più probabile che Spalletti opti per questo assetto meno spregiudicato

Conceicao titolare in Juve Benfica? Cosa filtra sul portoghese verso la sfida di Champions allo Stadium: il piano di SpallettiIn vista della sfida di Champions tra Juventus e Benfica, si fa strada l’ipotesi di Conceicao titolare.

