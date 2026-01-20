Juve-Benfica è scontro diretto Spalletti | Se non sei preparato rischi

Juventus e Benfica si affrontano in un match importante, simbolo di una tradizione consolidata nel calcio europeo. Spalletti sottolinea l’importanza di prepararsi adeguatamente, evidenziando come ogni dettaglio possa fare la differenza. Questo incontro rappresenta non solo una sfida sportiva, ma anche un’occasione per valorizzare il passato e consolidare il presente, contribuendo a un futuro di maggiore stabilità e crescita nel calcio internazionale.

Torino, 20 gennaio 2026 – Juventus e Benfica rappresentano una tradizione, un pezzo di storia del calcio europeo, ma anche un presente che va preservato per un futuro migliore. La lotta al passaggio del turno vivrà domani uno scontro decisivo e diretto, tra i bianconeri a quota 9 punti e i lusitani a 6 e oggi i primi eliminati, ma in ripresa con due vittorie consecutive dopo aver preso le prime quattro. Poi, gli allenatori. Luciano Spalletti da una parte e il grande nemico e rivale Jose Mourinho dall’altra: una partita mai banale. Lucio conosce le insidie che possono portare le squadre portoghesi e ha avvertito l’ambiente bianconero per non cadere nella trappola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Spalletti “Col Benfica scontro diretto, orgoglioso di affrontare Mourinho”Luciano Spalletti esprime rispetto e stima nei confronti di José Mourinho, con cui ha avuto un primo confronto diretto.

