Judo Martina Cairone conquista l' oro a Torino in coppia con la bolognese Laura Bugo

Martina Cairone, atleta dell'Asd San Mamolo, ha ottenuto il primo oro della stagione insieme a Laura Bugo, durante la competizione al Palamaggiore di Leinì, Torino. La coppia ha mostrato un buon rendimento in questa prima prova, segnando un inizio promettente per il loro cammino nel judo. L'evento ha rappresentato un’importante occasione per i judoka locali di confrontarsi in vista delle prossime competizioni stagionali.

Al Palamaggiore di Leinì (Torino), esordio stagionale vincente per la coppia formata dalla palestrina Martina Cairone e Laura Bugo (Asd San Mamolo). L’appuntamento è il trofeo Italia Kata di judo ‘Memorial Sugiyama’, evento molto partecipato che ha visto salire sul tatami 99 coppie, impegnate nelle varie categorie del Judo Kata, con le emiliano-romagnole che vincono nella A1 - Ju No Kata. Una prova molto convincente, buon viatico per la prima tappa delle Ijf Kata World Series, in programma a Gijon, in Spagna, la prossima settimana, evento che aprirà ufficialmente il calendario mondiale 2026 della specialità.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Judo, Manuel Parlati conquista l’oro nei -81 kg negli Europei U23. Quattro podi complessivi per l’Italia Leggi anche: UeD anticipazioni: Ciro Solimeno tronista, scontro con Martina, una coppia va via La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Judo, Martina Cairone conquista l'oro a Torino in coppia con la bolognese Laura Bugo x.com Prima impari, poi restituisci. Il Judo non è solo tecnica, è un legame che attraversa il tempo. La cintura nera non serve a nulla se dimentichi chi ti ha allacciato la bianca. Questo video è dedicato a tutti i Maestri che hanno dato la vita per i loro allievi. Tagga il t - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.