Jannik Sinner gode | occhio ai capelli di Coco Gauff

Coco Gauff, vincitrice di Us Open 2023 e recentissima vincitrice di Roland Garros, ha attirato l’attenzione anche per il suo nuovo look. Durante i primi giorni degli Australian Open a Melbourne, la tennista americana ha sfoggiato una chioma tinta di rosso, suscitando interesse tra tifosi e addetti ai lavori. Un cambio di stile che si distingue nel panorama tennistico, senza però distogliere l’attenzione dal suo talento in campo.

Nuovo look per Coco Gauff. La tennista americana, vincitrice dell'ultimo Roland Garros e campionessa degli Us Open 2023, ha fatto parlare di sé nei primi giorni degli Australian Open a Melbourne non solo per il suo gioco ma anche per la sua nuova chioma, tinta di rosso. In particolare, ha deciso di tingersi i capelli di rosso in occasione del debutto vincente all'Australian Open 2026 contro l'uzbeka Rakhimova, battuta con un netto 6-2, 6-3. E quando, in conferenza stampa, le è stato chiesto il motivo del suo cambiamento, lei ha risposto: "Ho pensato fosse una buona idea visto che c'è un tizio coi capelli rossi nel tour che se la cava piuttosto bene. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

