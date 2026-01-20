Jane Fonda esprime preoccupazione per gli effetti dell'estrazione del gas naturale nel trailer del documentario

Il 5 febbraio debutterà al Santa Barbara Film Festival il documentario in cui la star del cinema scopre le drammatiche conseguenze dell'attività umana sull'ambiente e sulla popolazione. Jane Fonda, da sempre attivista pronta a protestare e lottare per le cause in cui crede, è la protagonista del nuovo documentario Gaslit, che verrà presentato il 5 febbraio al Santa Barbara Film Festival. Nel trailer si vede l'attrice mentre scopre le drammatiche conseguenze, sull'ambiente e sulle persone, dell'estrazione di risorse naturali. Cosa racconterà il documentario Gaslit Sul grande schermo si seguirà il premio Oscar mentre fa visita alle comunità che hanno subito un profondo impatto legato all'espansione del Gas Naturale Liquefatto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jane Fonda è sconvolta dai danni dell'estrazione del gas naturale nel trailer di Gaslit

Leggi anche: Jane Fonda avverte sui rischi del accordo Netflix-Warner Bros

Casaleone: Istanza per la realizzazione delle opere di connessione dell’impianto alla rete di trasporto e distribuzione del gas naturaleQuesto documento riguarda l'istanza per la realizzazione delle opere di connessione dell’impianto alla rete di trasporto e distribuzione del gas naturale a Casaleone.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Jane Fonda è sconvolta dai danni dell'estrazione del gas naturale nel trailer di GaslitIl 5 febbraio debutterà al Santa Barbara Film Festival il documentario in cui la star del cinema scopre le drammatiche conseguenze dell'attività umana sull'ambiente e sulla popolazione. movieplayer.it

Fonda, 'Redford incarnava un'America per cui lottare'(di Francesca Pierleoni) Amica da 65 anni, compagna di lavoro, legata a lui anche dall'attivismo per tante cause sociali, in primis la difesa dell'ambiente, Jane Fonda si dice molto scossa dalla morte ... ansa.it

Ha interpretato figure enigmatiche, donne ribelli, forti e allo stesso tempo vulnerabili, rappresentando un punto di rottura della settima arte: compie 85 anni Faye Dunaway Insieme a star come Jane Fonda e Diane Keaton, ma anche Claudia Cardinale e Mon - facebook.com facebook