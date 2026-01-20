James Gunn risponde ufficialmente alle voci su Batman il casting di Wonder Woman il trailer di Clayface e altro ancora

James Gunn ha condiviso recentemente aggiornamenti sul futuro del DC Universe, rispondendo alle speculazioni su Batman, il casting di Wonder Woman, il trailer di Clayface e altri dettagli. Attraverso i suoi messaggi sui social, Gunn fornisce chiarimenti e informazioni ufficiali, offrendo ai fan un quadro più preciso delle prossime novità e dei progetti in sviluppo nel mondo DC.

James Gunn è tornato attivo sui social media, fornendo ai fan del DC Universe una panoramica sulle ultime voci che circolano sul futuro del franchise. Il 2026 sarà un altro anno cruciale per i DC Studios, poiché sarà il primo tentativo del franchise di lanciare personaggi di secondo piano come protagonisti principali. Supergirl cercherà di continuare lo slancio iniziato da Superman (2025); nel frattempo, Lanterns adotterà un approccio da serie prestigiosa su HBO alla tradizione del Green Lantern Corps. Le cose diventeranno ancora più folli con il film horror Clayface dello scrittore Mike Flanagan, che nessuno si aspettava. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - James Gunn risponde ufficialmente alle voci su Batman, il casting di Wonder Woman, il trailer di Clayface e altro ancora James Gunn rompe il silenzio: le verità su Wonder Woman e il ritorno di FlashJames Gunn, co-CEO dei DC Studios, ha condiviso importanti aggiornamenti sul futuro del DC Universe durante una sessione di domande e risposte su Threads. Batman, James Gunn smentisce gli ultimi rumor su The Brave and the Bold: “Tutte invenzioni”James Gunn ha smentito le ultime indiscrezioni su The Brave and the Bold, definendole invenzioni. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. James Gunn aggiorna i fan sul Batman del DCU e sullo spin-off di Robin - James Gunn aggiorna sullo stato del film DCU dedicato a Batman e chiarisce il futuro dello spin- cinefilos.it

