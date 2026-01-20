Jacques Moretti potrebbe uscire presto dal carcere | controlli sul misterioso donatore della cauzione

Jacques Moretti potrebbe presto ottenere la libertà, grazie a una cauzione di 200mila franchi versata da un donatore anonimo. Attualmente in carcere, l’eventuale rilascio dipende dai controlli sul benefattore misterioso. La vicenda solleva interessi sulle modalità di pagamento e sulle implicazioni legali, mantenendo alta l’attenzione sulla sua situazione giudiziaria.

Jacques Moretti potrebbe uscire dal carcere grazie a una cauzione da 200mila franchi pagata da un anonimo. Ora il proprietario del Constellation si trova in Procura per un nuovo interrogatorio sulla sicurezza del locale a Crans-Montana.

Crans-Montana, perché Jacques Moretti potrebbe uscire subito su cauzione secondo l’avvocato svizzeroL’avvocato svizzero Donato Del Duca ha illustrato a Fanpage.

Crans-Montana, convalidato per tre mesi l’arresto cautelare di Jacques Moretti. Ma potrebbe uscire su cauzioneÈ stato confermato per tre mesi l’arresto cautelare di Jacques Moretti a Crans-Montana, con possibilità di rilascio su cauzione.

