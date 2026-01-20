Jacques Moretti non era più il titolare del Le Constellation di Crans-Montana la scoperta di Le Figaro

Jacques Moretti non ricoprirà più il ruolo di amministratore del Le Constellation di Crans-Montana a partire dal 2024, secondo quanto riportato da Le Figaro. La notizia conferma un cambiamento nella gestione del locale, noto anche per gli eventi tragici avvenuti in passato. Restano da chiarire le ragioni di questa decisione e le eventuali implicazioni future per la struttura.

Secondo un'esclusiva del giornale francese Le Figaro, Jacques Moretti non sarebbe più, dal 2024, amministratore del Le Constellation, il locale dove si è verificato l'incendio che ha causato la strage di Crans-Montana. Un dettaglio che potrebbe avere conseguenze durante il processo all'uomo e a sua moglie. Jacques Moretti non è il gestore del Le Constellation Analizzando i registri commerciali svizzeri, il quotidiano francese Le Figaro ha scoperto che Jacques Moretti non risulta essere più il gestore, o meglio l'amministratore, del locale Le Constellation dal 2024. Moretti ha perso il titolo di amministratore quell'anno in tutti e tre i locali di proprietà sua e della moglie Jessica.

Crans-Montana, Le Figaro: "Jacques Moretti non era più gestore del Constellation". Oggi nuovo interrogatorioA oltre due settimane dall'incendio che ha danneggiato il bar Le Constellation a Crans-Montana, l'indagine sulle cause e responsabilità prosegue, con possibili implicazioni sui risarcimenti.

Crans-Montana, Jacques Moretti arrestato: è il titolare del bar ‘Le Constellation’Jacques Moretti, proprietario del bar ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, è stato arrestato e posto in custodia cautelare.

Crans-Montana, Le Figaro: Jacques Moretti non era più gestore del Constellation. Oggi nuovo interrogatorioI nuovi sviluppi sull'incendio di Crans-Montana. La difesa della coppia denuncia pressioni politiche sull'inchiesta. Anche da parte dell'Italia

Crans-Montana, Jacques Moretti non era il gestore del locale: Adesso rischia la moglie JessicaLa vicenda giudiziaria legata alla strage di Capodanno a Crans-Montana si arricchisce di nuovi e determinanti dettagli che potrebbero spostare l'asse delle

