Jacobs torna con Camossi | Marcell riparte dall’allenatore dell’estate d’oro 2021

Marcell Jacobs riprende la collaborazione con l’allenatore Paolo Camossi, come annunciato dal presidente della Fidal Stefano Mei. Dopo un periodo di valutazione, l’atleta olimpico tornerà ad allenarsi sotto la guida di Camossi, figura chiave nel suo percorso di successo, tra cui l’oro olimpico e i recenti titoli europei. Questa scelta segna un ritorno alle origini, puntando a consolidare e rilanciare la propria carriera internazionale.

“ Marcell Jacobs tornerà ad allenarsi con Paolo Camossi ”. L’annuncio arriva dal presidente della Fidal Stefano Mei, che nelle ultime settimane ha seguito da vicino il futuro agonistico del campione olimpico di Tokyo, oro nei 100 metri e nella 4×100, oltre che vincitore degli ultimi due titoli europei dei 100 a Monaco di Baviera e Roma. Dopo due stagioni, si ricompone quindi una delle coppie tecniche più significative dell’atletica italiana recente: Jacobs-Camossi, il binomio che ha segnato l’indimenticabile estate del 2021, quando l’Italia si scoprì improvvisamente potenza mondiale della velocità. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Parla Marcell Jacobs: "Ha detto bene il presidente Mei, è un nuovo inizio e siamo tutti fiduciosi. Lavoriamo per dare altre emozioni e soddisfazioni a chi ci ha sempre seguito"