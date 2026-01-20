Marcell Jacobs torna a lavorare con il tecnico Giovanni Camossi, con cui ha vinto i due ori olimpici di Tokyo. La decisione segna la fine della collaborazione con Rana Reider. Mei, presidente della Fidal, ha sottolineato come Jacobs rappresenti un patrimonio dello sport italiano e abbia ancora molto da offrire in pista.

Che Marcell Jacobs avesse ritrovato motivazioni e voglia di rimettersi in pista lo aveva confermato lui stesso in un’intervista alla Gazzetta di qualche settimana fa, indicando Los Angeles 2028 come obiettivo. Ora è arrivato anche l’annuncio ufficiale della Fidal: il velocista azzurro tornerà ad allenarsi con Stefano Camossi, il tecnico con cui aveva conquistato i due ori alle Olimpiadi di Tokyo 2021 nei 100 metri e nella 4x100. Jacobs e Camossi si erano separati nel settembre 2023; si chiude così anche l’esperienza con Rana Reider, l’allenatore statunitense per il quale Marcell aveva scelto di trasferirsi in Florida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jacobs torna a "casa"! Si riallenerà con Camossi, insieme hanno vinto i due ori olimpici di Tokyo

Atletica, Mei: “Marcell Jacobs torna ad allenarsi con Paolo Camossi”Il presidente della FIDAL, Stefano Mei, ha annunciato che Marcell Jacobs riprenderà ad allenarsi con l’allenatore Paolo Camossi.

Marcell Jacobs fa dietrofront! Grande ritorno con Camossi: si riforma la coppia dell’apoteosi olimpicaMarcell Jacobs ha annunciato il suo ritorno a lavorare con Paolo Camossi, il tecnico che lo ha guidato durante alcuni dei momenti più significativi della sua carriera.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Jacobs: un veterinario per agente-Vittima innocente su Giallo.

Dopo l’esordio vincente negli Australian Open, Jannik applaude la campionessa dello sci, che è tornata in gara a Plan de Corones - facebook.com facebook