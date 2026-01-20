Italia-Russia Lavrov | Relazioni al punto più basso ma chi vuole parlare con noi ci chiami

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato che le relazioni tra Italia e Russia sono al loro punto più basso. Tuttavia, ha aggiunto che chiunque sia seriamente interessato al dialogo può contattare Mosca. Queste parole riflettono la volontà di mantenere aperti canali diplomatici, nonostante le tensioni attuali tra i due paesi.

(Adnkronos) – ”Chi vuole parlare con noi, chi è seriamente interessato a farlo, ci chiami”. Così il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha parlato dei leader europei che auspicano la necessità di un dialogo con Mosca, tra cui la premier Giorgia Meloni. Un’apertura che si accompagna però a una constatazione netta: le relazioni tra Italia e Russia “sono al loro punto più basso”. “Per quanto riguarda i rapporti con l’Italia e il fatto che siano al loro punto più basso, mantengo le mie parole”, ha dichiarato Lavrov, accusando Roma di essere “uno dei pochi Paesi che attualmente rifiuta l’arte russa”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

