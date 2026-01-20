Italia-Emirati | Cdm ok a ddl ratifica accordo

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge per la ratifica dell’accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Emirati Arabi Uniti, firmato a Roma il 24 febbraio 2025. La decisione, presa su proposta del Ministro degli affari esteri Antonio Tajani, rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due paesi.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025. Lo rende noto il comunicato del Consiglio dei ministri. Il provvedimento istituisce una cornice giuridica stabile per consolidare le capacità difensive di entrambi i Paesi, favorendo la comprensione reciproca sulle sfide alla sicurezza nella regione del Mediterraneo allargato e del Golfo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Governo: ok Cdm a ddl accordo Italia-Albania di cooperazione strategicaIl Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge per ratificare l'accordo di cooperazione strategica tra Italia e Albania, firmato a Roma il 13 novembre 2025.

