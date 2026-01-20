Israele e Palestina Un abbraccio per la pace

Israele e Palestina rappresentano due realtà complesse e profonde, legate da una storia condivisa. In questo contesto, il coinvolgimento della società civile è fondamentale per favorire il dialogo, la comprensione e la ricerca di soluzioni sostenibili. Promuovere occasioni di ascolto e confronto è essenziale per costruire un futuro di pace e stabilità nella regione.

Un momento di dialogo, ascolto e riflessione profonda sul ruolo della società civile nella costruzione di un futuro di pace tra Palestina e Israele. È questo il senso di 'Rise for Peace', l'iniziativa promossa dal Comune e svoltasi ieri sera alle 18 al cinema Modernissimo, che ha richiamato cittadini, rappresentanti delle istituzioni e realtà impegnate nella promozione dei diritti umani e della convivenza pacifica. Al centro dell'incontro, l'abbraccio simbolico e umano tra Maoz Inon e Aziz Abu Sarah, due uomini accomunati da un dolore lacerante ma anche dalla scelta consapevole di trasformare quella sofferenza in un impegno pubblico.

