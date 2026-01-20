Israele demolisce la sede dell’Unrwa a Gerusalemme Onu | Attacco senza precedenti Tel Aviv | Nessuna immunità

Le ruspe israeliane hanno iniziato questa mattina la demolizione della sede dell’UNRWA a Gerusalemme est, un’azione definita dall’Onu “senza precedenti”. Tel Aviv ha dichiarato che nessuna immunità è concessa e che le operazioni si svolgono nel rispetto delle leggi vigenti. L’evento rappresenta un punto di tensione nella regione, suscitando preoccupazioni internazionali sulla situazione dei rifugiati palestinesi e sulla stabilità a Gerusalemme.

