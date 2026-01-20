Israele demolisce la sede dell’Unrwa a Gerusalemme Onu | Attacco senza precedenti Tel Aviv | Nessuna immunità
Le ruspe israeliane hanno iniziato questa mattina la demolizione della sede dell’UNRWA a Gerusalemme est, un’azione definita dall’Onu “senza precedenti”. Tel Aviv ha dichiarato che nessuna immunità è concessa e che le operazioni si svolgono nel rispetto delle leggi vigenti. L’evento rappresenta un punto di tensione nella regione, suscitando preoccupazioni internazionali sulla situazione dei rifugiati palestinesi e sulla stabilità a Gerusalemme.
Le ruspe israeliane hanno iniziato questa mattina i lavori di demolizione della sede dell’ Unrwa, l’ Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistere i rifugiati palestinesi, a Gerusalemme est. “Si tratta di un attacco senza precedenti, che costituisce una grave violazione del diritto internazionale e dei privilegi e immunità delle Nazioni Unite” ha dichiarato all’Afp Roland Frierich, direttore dell’Unrwa in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Sulla stessa linea il portavoce dell’agenzia, Jonathan Fowler, secondo cui “come tutti gli Stati membri dell’Onu, Israele è tenuto a proteggere e rispettare l’inviolabilità dei locali delle Nazioni Unite “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Israele demolisce la sede dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi a Gerusalemme Est. L’Unrwa: “Attacco senza precedenti”Israele ha demolito la sede dell’UNRWA a Gerusalemme Est, in seguito a una legge approvata nel ottobre 2024 che vieta all’agenzia di operare nel Paese, accusata di collusione con Hamas.
