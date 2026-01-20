Israele demolisce e confisca la sede Unrwa a Gerusalemme Est | Attacco senza precedenti

Israele ha demolito e confiscato la sede dell’UNRWA a Gerusalemme Est, un’azione che ha suscitato forti reazioni. L’operazione, definita legale da Israele, è stata descritta dall’UNRWA come una grave violazione del diritto internazionale. La vicenda evidenzia le tensioni persistenti nella città e le implicazioni per i diritti dei rifugiati palestinesi, ponendo nuovamente il focus sulla complessità del conflitto israelo-palestinese.

Ruspe in azione nel quartier generale dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi. Per Israele l’operazione è legale, l’Unrwa parla di una “grave violazione del diritto internazionale” Le autorità di Israele hanno completato nelle prime ore del mattino l’occupazione, l’evacuazione e la demolizione del complesso dell’ Unrwa nel quartiere Maalot Dafna, a Gerusalemme Est. Il sito, per anni sede centrale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, è stato abbattuto con l’impiego di bulldozer e successivamente confiscato, è stato posto di nuovo sotto il controllo diretto dello Stato di Israele. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele demolisce e confisca la sede Unrwa a Gerusalemme Est: “Attacco senza precedenti” Israele demolisce la sede dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi a Gerusalemme Est. L’Unrwa: “Attacco senza precedenti”Israele ha demolito la sede dell’UNRWA a Gerusalemme Est, in seguito a una legge approvata nel ottobre 2024 che vieta all’agenzia di operare nel Paese, accusata di collusione con Hamas. Israele demolisce la sede dell’Unrwa a Gerusalemme, Onu: “Attacco senza precedenti”. Tel Aviv: “Nessuna immunità”Le ruspe israeliane hanno iniziato questa mattina la demolizione della sede dell’UNRWA a Gerusalemme est, un’azione definita dall’Onu “senza precedenti”. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR): pubblicato un rapporto tematico sull’amministrazione discriminatoria di Israele nella Cisgiordania occupata. Israele calpesta il diritto internazionale e demolisce la sede dell'Onu a Gerusalemme Est - Israele ha iniziato a demolire edifici all’interno del quartier generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) a Gerusalemme Est occupata ... globalist.it Israele demolisce la sede dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi a Gerusalemme Est. L’Unrwa: Attacco senza precedenti - Ruspe israeliane hanno abbattuto alcuni edifici delle Nazioni Unite, che denunciano una grave violazione del diritto internazionale. Sulla scena anche il ministro israeliano Ben-Gvir: Israele ha d ... tpi.it #Gerusalemme Israele demolisce la sede dell’Unrwa. Durissima condanna dell’Agenzia Onu per i palestinesi “Azione senza precedenti. È una grave violazione dell’immunità delle Nazioni Unite”. Militari e bulldozer israeliani sono entrati poco dopo le 7:00 nel - facebook.com facebook #Israele demolisce gli edifici dell’ #UNRWA a Gerusalemme x.com

