Isola dell’amore l’attracco rotto e l’allarme ambientale | perché è ancora irraggiungibile

L’Isola dell’Amore rimane irraggiungibile a causa dell’attracco rotto e delle preoccupazioni ambientali. A Rovigo, il 20 gennaio 2026, si evidenzia l’impegno delle autorità nel cercare soluzioni per ripristinare il collegamento e tutelare l’ecosistema, fondamentale per il turismo e l’accesso allo Scannone di Goro. La situazione evidenzia l’importanza di interventi mirati per preservare l’ambiente e garantire la fruibilità dell’area.

Rovigo, 20 gennaio 2026 – “Nella consapevolezza dell'importanza che l’attracco riveste per il turismo legato alla navigazione e per raggiungere lo Scannone di Goro ci stiamo adoperando per trovare una soluzione. Ma quella soluzione non vorremmo trovarla da soli, ci sono tanti enti che possono essere coinvolti in questa azione: due Parchi, due province e due Regioni. Spero tanto che da parte loro non manchi l'interesse”, così Sandro Vidali, consigliere comunale e presidente del consiglio comunale di Ariano nel Polesine, interviene sulla vicenda che riguarda da vicino l’Isola dell’Amore, a Goro. Isola dell’amore irraggiungibile, chiuso il pontile sul Po: “Incredibile, avete una perla, ma ci siamo dovuti fermare” Perché l'Isola dell'amore è irraggiungibile: video Attracco veneto danneggiato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

