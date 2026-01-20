Isola dell’amore irraggiungibile il comune di Ariano nel Polesine ‘Stiamo cercando una soluzione’

Il Comune di Ariano nel Polesine sta lavorando per garantire un collegamento stabile con l’Isola dell’Amore, importante per il turismo e l’accesso allo Scannone di Goro. In risposta alle sfide logistiche, l’amministrazione si sta impegnando per individuare soluzioni che migliorino l’attracco e facilitino i collegamenti, nel rispetto delle esigenze della comunità e del territorio.

Rovigo, 20 gennaio 2026 ‘Nella consapevolezza dell'importanza che l’attracco riveste per il turismo legato alla navigazione e per raggiungere lo Scannone di Goro ci stiamo adoperando per trovare una soluzione. Ma quella soluzione non vorremmo trovarla da soli, ci sono tanti enti che possono essere coinvolti in questa azione: due Parchi, due province e due Regioni. Spero tanto che da parte loro non manchi l'interesse’, così Sandro Vidali, consigliere comunale e presidente del consiglio comunale di Ariano nel Polesine, interviene sulla vicenda che riguarda da vicino l’Isola dell’Amore, a Goro. Isola, come ha denunciato nei giorni scorsi Erik Scabbia il gestore del faro, da tempo irraggiungibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

