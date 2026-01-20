Nel 2025, l’inquinamento atmosferico rimane una delle principali emergenze sanitarie e ambientali in Italia e in Europa. Le città più colpite, come Milano, Torino e Padova, affrontano livelli elevati di polveri sottili Pm2, mentre Napoli, Palermo, Catania e Genova registrano valori critici di biossido di azoto. La situazione richiede interventi concreti per migliorare la qualità dell’aria e tutelare la salute pubblica.

Tempo di lettura: 3 minuti L’inquinamento atmosferico è una delle più gravi emergenze sanitarie e ambientali in Europa e in Italia e Milano, Torino e Padova hanno la maglia nera soprattutto per le polveri sottili Pm2, mentre Napoli, Palermo, Catania e Genova per il biossido di azoto; per le polveri Pm10 ultime in classifica sono Palermo, Milano e Napoli. Il particolato – Pm2,5 e Pm10 – è originato da varie fonti di inquinamento (impianti di riscaldamento, attività industriali, attività agricole, traffico) mentre il biossido di azoto è fortemente correlato al traffico veicolare. Lo confermano i dati 2025 del progetto nazionale “Cambiamo aria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Isde, nel 2025 l’emergenza inquinamento non si arresta: male NapoliNel 2025 l’emergenza inquinamento in Italia continua a preoccupare, con Napoli tra le città più colpite, soprattutto per il biossido di azoto e le polveri sottili.

