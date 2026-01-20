A Roma, davanti all'Ambasciata iraniana, Matteo Renzi ha partecipato a un presidio per sostenere la libertà in Iran. Durante l'evento, ha acceso una sigaretta in segno di solidarietà, condividendo un gesto simbolico con una ragazza iraniana. L'iniziativa mira a richiamare l'attenzione sulla situazione dei diritti umani e sulla necessità di libertà nel paese.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Per la libertà dell'Iran davanti all'Ambasciata iraniana abbiamo acceso delle sigarette. Un gesto simbolico per dire 'Noi ci siamo' per chi ha perso la vita, per chi sta ancora combattendo per la libertà, per la democrazia, per l'Iran. Continuiamo a parlarne". Lo scrive Matteo Renzi sui social postando un video del presidio di Iv oggi davanti all'ambasciata iraniana in cui i manifestanti, il leader di Italia Viva compreso, hanno acceso una sigaretta come la ragazza iraniana in una foto che sta girando in questi giorni. "L'immagine della ragazza iraniana che in Canada fuma una sigaretta accesa con una foto in fiamme dell'Ayatollah Khamenei ha fatto il giro del mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Flash mob per l’Iran, Renzi fuma una sigaretta davanti all’ambasciata a RomaIn occasione di un flash mob davanti all’ambasciata dell’Iran a Roma, Matteo Renzi ha partecipato simbolicamente alle proteste contro il regime iraniano, accendendo una sigaretta come gesto di solidarietà con i manifestanti nel paese.

Iran, la ragazza della sigaretta a chi diffonde fake news: «Siete attivisti per i diritti umani o anti-ebrei?»Una giovane iraniana, diventata nota per una foto in cui brucia l’immagine dell’Ayatollah Khamenei, è al centro di una campagna di disinformazione.

Iran, Renzi fuma simbolicamente con la foto di Khamenei davanti all'ambasciata

Iran: Renzi a presidio con sigaretta come ragazza iraniana, 'per la libertà'Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Per la libertà dell'Iran davanti all'Ambasciata iraniana abbiamo acceso delle sigarette. Un gesto simbolico per dire 'Noi ci siamo' per chi ha perso la vita, per chi sta a ... lanuovasardegna.it

