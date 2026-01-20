Le autorità di polizia iraniane hanno emesso un ultimatum di tre giorni ai manifestanti, che da oltre 20 giorni protestano contro il regime. La repressione delle proteste continua, evidenziando la situazione di tensione nel paese. Questa comunicazione rappresenta un ulteriore passo nella gestione delle manifestazioni e nel contrasto alle opinioni contrarie al governo iraniano.

Le autorità di polizia dell’Iran hanno lanciato un ultimatum ai manifestanti che da oltre 20 giorni scendono in piazza contro il regime, impegnato in una sanguinosa repressione delle proteste, concedendo tre giorni ai giovani dimostranti per arrendersi. Scoppiate il 28 dicembre scorso contro il costo della vita, le proteste hanno scatenato una mobilitazione di massa che ha assunto dimensioni nazionali, sfidando apertamente la Repubblica islamica, che ha risposto con violenza inaudita. Alcune ong con sede all’estero, come Iran Human Rights (IHRNGO) e Human Rights Activists in Iran (HRANA), e canali vicini all’opposizioni come Iran International parlano di un numero di vittime compreso tra le 3mila e le 20mila. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Iran, la polizia del regime lancia l’ultimatum ai manifestanti: “Avete tre giorni per arrendervi”

Iran: Schlein, 'in piazza venerdì, solidarietà ai manifestanti con il regime'Il 16 gennaio, a Roma, si terrà un presidio in Piazza del Campidoglio organizzato da

Iran, scontri al Grand Bazaar di Teheran: polizia lancia gas lacrimogeni contro manifestantiAl Grand Bazaar di Teheran, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze di sicurezza, che hanno risposto con l’uso di gas lacrimogeni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Iran, dalla protesta al massacro. Tutti i rischi dell’opzione militare; Polizia, bassij e Guardiani della rivoluzione; Che in Iran prevalgano i nemici di Dio; Iran. Il video delle leonesse che distruggono l’auto della Polizia Morale è falso.

Iran, il capo della polizia: «L'ordine è stato ripristinato». Pahlavi: «Tornerò nel Paese, posso garantire la transizione» - L'escalation militare tra Iran e Stati Uniti registra un rallentamento, almeno in apparenza. Teheran «ha fermato 800 esecuzioni», ha annunciato la Casa Bianca, confermando ... ilmattino.it

Come funziona la repressione in Iran - Polizia e miliziani uccidono, feriscono e spaventano i manifestanti usando anche fucili a pallini e pistole da paintball ... ilpost.it

Iran, proteste a Teheran per il carovita: il manifestante seduto a terra sfida le forze di sicurezza

Iran. Capo della polizia: ordine ristabilito. Per media locale ci sono stati già 3 mila arresti mentre fonti dell'opposizione stimano cifre maggiori. x.com

Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià: "Tornerò in Iran, posso garantire la transizione". Teheran: "L'ordine è stato ripristinato". Il capo della polizia: "Piantato l'ultimo chiodo sulla bara del terrorismo" #ANSA - facebook.com facebook