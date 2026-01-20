Iran | Iv manifestazione davanti ad ambasciata con Renzi

A Roma, Italia Viva ha organizzato una manifestazione davanti all’ambasciata iraniana, con la presenza di Matteo Renzi, per esprimere solidarietà agli iraniani che si oppongono al regime. L’evento ha voluto attirare l’attenzione sulla situazione dei diritti umani in Iran e sostenere le persone che lottano per la libertà nel paese.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Si è svolta di fronte all'ambasciata iraniana di Roma la manifestazione di Italia Viva, con Matteo Renzi, a sostegno degli iraniani che combattono in regime. L'immagine della ragazza iraniana che in Canada fuma una sigaretta accesa con una foto in fiamme dell'Ayatollah Khamenei ha fatto il giro del mondo. Abbiamo voluto replicare quel gesto per ribadire che stiamo al fianco degli iraniani in lotta per la libertà". Si legge in una nota di Iv.

