Ipoteca Viminale Sul pacchetto sicurezza Salvini e la Lega alzano la posta Iezzi | Interverremo in Parlamento

Nel decreto e nel disegno di legge con misure sulla sicurezza i leghisti vogliono uno sforzo in più sull'immigrazione. Iezzi: "Per noi il restringimento delle maglie sui ricongiungimenti e sui minori non accompagnati che delinquono nel nostro paese è prioritario". E il pressing del Carroccio proseguirà nell'appuntamento del weekend a Roccaraso I reflussi di Salvini. Punta al Viminale e vuole norme severe sulla sicurezza. Così chiude al manifesto di Zaia Dice un esperto della materia sicurezza come il deputato leghista Igor Iezzi che “al governo hanno solo l’imbarazzo della scelta tra le nostre proposte da cui pescare ”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Ipoteca Viminale. Sul pacchetto sicurezza Salvini e la Lega alzano la posta. Iezzi: “Interverremo in Parlamento” Pacchetto sicurezza Viminale: stretta sui coltelli ai giovaniIl pacchetto sicurezza del Viminale mira a contrastare la violenza tra i giovani, con particolare attenzione all’uso di armi improprie, come i coltelli. Sicurezza, la Lega: nel pacchetto anche norme per i baby delinquenti stranieriLa Lega propone un nuovo pacchetto sicurezza che include misure anche per i giovani stranieri coinvolti in comportamenti illeciti. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ipoteca Viminale. Sul pacchetto sicurezza Salvini e la Lega alzano la posta. Iezzi: “Interverremo in Parlamento” - Nel decreto e nel disegno di legge con misure sulla sicurezza i leghisti vogliono uno sforzo in più sull'immigrazione. ilfoglio.it

