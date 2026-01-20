L'ipertensione rappresenta una sfida comune per la salute cardiovascolare. Studi recenti evidenziano come il succo di pomodoro, ricco di licopene e potassio, possa contribuire a ridurre i valori della pressione sistolica. Un'integrazione semplice e naturale, che può supportare uno stile di vita salutare. È importante tuttavia consultare sempre un medico prima di modificare le proprie abitudini o trattamenti.

L’alleato che non ti aspetti contro l’ipertensione è il succo di pomodoro, che secondo diversi studi è in grado di ridurre la pressione sanguigna se consumato nelle giuste modalità. In generale, il succo di pomodoro apporta diversi benefici, più o meno gli stessi del pomodoro stesso: è un’ottima fonte di antiossidanti, aiuta a mantenere in salute la vista e la pelle e contribuisce alla salute del sistema immunitario. Uno studio del 2019 pubblicato su Food Science&Nutrition aveva identificato il succo di pomodoro (quello senza sale aggiunto) come alleato di chi soffre di ipertensione, notando la sua capacità di abbassare la pressione arteriosa: in un anno, i partecipanti allo studio che avevano consumato succo di pomodoro una volta al giorno avevano visto la propria pressione sistolica (il valore più alto) diminuire di circa 4 mmHg. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ipertensione: il sorprendente aiuto del succo di pomodoro

Leggi anche: Le migliori passate di pomodoro del supermercato secondo il Gambero Rosso

Leggi anche: Succo di cetriolini: il rimedio anti-crampi (che funziona) scelto da Jannik Sinner

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dopo la preziosa vittoria in rimonta di giovedì, la SSD Altipiani Futsal è pronta a ospitare la prima delle due formazioni sorane che affronterà in casa: la Virtus Sora. Il sorprendente pareggio tra Acul Ceccano Omnia e Riedil Hamok Futsal, unito al successo con - facebook.com facebook