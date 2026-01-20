Io sono sconvolta Storie Italiane lo sgomento di Eleonora Daniele per la notizia

Nella puntata di oggi di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha aperto con un tono di grande rispetto, commentando una notizia che ha suscitato sgomento nel settore della moda internazionale. La puntata del 20 gennaio si concentra su un evento triste che ha colpito profondamente molte persone, portando alla luce il lato più delicato delle vicende recenti.

La puntata di oggi, 20 gennaio, di Storie Italiane si è aperta con un tono insolitamente mesto, segnato da un lutto che nelle ultime ore ha colpito profondamente il mondo della moda internazionale. La scomparsa di Valentino Garavani, avvenuta a Roma all’età di 93 anni, ha inevitabilmente influenzato l’avvio del programma mattutino dell’ammiraglia Rai, guidato da Eleonora Daniele, che non ha nascosto la propria commozione di fronte alla perdita di una figura simbolo del Made in Italy. La conduttrice ha voluto ricordare lo stilista sottolineandone il ruolo centrale nella storia della moda mondiale e il valore del suo contributo artistico e culturale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

