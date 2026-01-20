Farah è stata chiara: non vuole più stare con Tahir e vuole il divorzio. Nelle nuove puntate di Io sono Farah sta accadendo davvero di tutto, dopo il salto temporale di un anno. La giovane protagonista si ritrova ora a vivere una situazione davvero devastante, in quanto deve subire le terribili punizioni inflitte da Behnam. Quest’ultimo è convinto che la donna debba pagare come peccatrice. Infatti, vediamo Farah sopportare varie torture, mentre si ritrova addirittura a chiedere il permesso per poter vedere Kerimsah. Ma perché non accetta l’aiuto di Tahir e cerca di fuggire? Tra le mani Behnam ha un grande segreto, che riguarda sia lei che Ali Galip. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Io sono Farah, perché Farah lascia Tahir e sta con Behnam: c’entra un omicidio

Io sono Farah.Behnam tortura Farah e gli toglie il piccolo Kerim .

