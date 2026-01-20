Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 20 gennaio. Questa sera, martedì 20 gennaio 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. M a vediamo insieme tutte le informazioni. Anticipazioni e trama. Tahir riesce a localizzare il luogo in cui è tenuta prigioniera Farah, ma non riesce a raggiungerla perché Ali Galip, d’accordo con Behnam e Ilyas riesce a incastrarlo per il tentato omicidio di Mehmet, finito in coma molto probabilmente per opera di un medico compiacente. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 20 gennaio

Leggi anche: Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 5 gennaio

Leggi anche: Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 13 gennaio

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Io sono Farah: Le trame dal 19 al 23 gennaio Video; Io sono Farah, le anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026; Io sono Farah, le anticipazioni: dietro l’apparenza; Le anticipazioni della puntata di stasera di Io sono Farah.

Cosa succede nella puntata di stasera di Io sono Farah (Behnam scopre che Kerim è suo figlio) - Farah dice a Tahir che Kerim è guarito grazie al midollo di suo padre. Questo gli permetterà finalmente di vivere come un bambino normale. A casa di Behnam arriva poi la polizia. A chiamarla è stata ... iodonna.it

Anticipazioni Io sono Farah, puntate dal 20 al 23 gennaio 2026: cade l’accusa di omicidio per Tahir - Farah continua ad essere comandata dalla famiglia di Behnam e la sua libertà è in pericolo. Scopriamo le anticipazioni dal 20 al 23 gennaio 2026 ... alfemminile.com

Io sono Farah Anticipazioni 14 Gennaio

Che cosa vedere in tv stasera, 20 gennaio 2026: la guida dei programmi in prima serata e le anticipazioni, da 'Io sono Farah' a 'Prima di noi" x.com

Stasera ( ), su Canale 5, nuova imperdibile megapuntata di , la drammatica dizi in cui i colpi di scena non mancano mai! Ecco cosa vedremo: -->> https://www.tvsoap.it/2026/01/io-sono-farah-anticipazioni-prima-serata-20-gen - facebook.com facebook