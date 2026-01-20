Intesa Sanpaolo-Caritas con Aiutare chi Aiuta progetti in 16 carceri minorili

L’evento “Aiutare chi Aiuta – edizione 2025-2026”, organizzato dalla Cittadella della Carità di Caritas Roma, ha evidenziato i risultati della collaborazione tra Caritas Italiana e Intesa Sanpaolo. Dal 2020, questa iniziativa sostiene progetti dedicati alle nuove fragilità, con particolare attenzione a interventi concreti a favore delle persone più vulnerabili, anche nelle carceri minorili.

ROMA (ITALPRESS) – La Cittadella della Carità di Caritas Roma ha ospitato, oggi, l'evento “Aiutare chi Aiuta – edizione 2025-2026”, che mette in luce i frutti della collaborazione tra Caritas Italiana e Intesa Sanpaolo nell'ambito dell'iniziativa “Aiutare chi Aiuta: un sostegno alle nuove fragilità”, avviata nel 2020 per sostenere con interventi concreti chi opera a favore delle persone più vulnerabili. Nel corso della prima parte sono stati illustrati i risultati di “Giustizia con Misericordia”, attuato attraverso 54 progetti promossi dalle Caritas diocesane in 16 regioni italiane che ha prodotto risultati significativi nel sostegno alle persone detenute e alle loro famiglie raggiungendo complessivamente 14.🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Parma, due progetti finanziati per aiutare chi è in difficoltà con il cibo

Leggi anche: Parma, due progetti finanziati per aiutare chi è in difficoltà con il cibo

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Istituti penali per minorenni: Caritas italiana e Intesa San Paolo, il 20 gennaio a Roma l’evento Aiutare chi Aiuta – edizione 2025-2026; I Cellanti 11.01.2026, un nuovo anno all'insegna dello sport... anche in carcere; Eventi e scadenze del 20 gennaio 2026; Eventi e scadenze: settimana del 19 gennaio 2026.

Intesa Sanpaolo, l’accordo di Natale che punta al sostegno di donne, famiglie e natalità. Intervista con Patrizia Ordasso, responsabile per i rapporti coi sindacati e il welfare - Giusto alla vigilia di Natale, Intesa Sanpaolo ha firmato con i sindacati un contratto di secondo livello che amplia ulteriormente ... ildiariodellavoro.it

Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo: 1 miliardo a sostegno delle piccole e medie imprese - Nuovi strumenti di credito a supporto del tessuto produttivo nazionale. Il nuovo plafond sarà interamente utilizzato per erogare prestiti fino a 25 milioni di euro per singolo progetto con una durata ... varesenews.it

Dagli accordi sul ricambio generazionale in Intesa Sanpaolo e Unicredit alla desertificazione bancaria, passando per le pressioni commerciali e le nuove tecnologie. L'intervista del @Diariolavoro al segr. generale Uilca Fulvio Furlan di Massimo Mascini il x.com

È il programma di accelerazione, promosso da Innovation Center di Intesa Sanpaolo e Fondazione CR Firenze, dedicato a startup, PMI innovative, gruppi di ricerca e spin-off universitari che sviluppano soluzioni digitali e tecnologie abilitanti per le industrie del - facebook.com facebook